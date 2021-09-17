На поле высадили тысячи цветовв.

Один из самых масштабных цветочных фестивалей стартовал в Волынской области. Здесь цветами засеяли более трех гектаров на поле.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Всего организаторы высадили 6 тысяч хризантем, 15 видов астры, 26 сортов гладиолусов, 15 видов цинний, а также декоративную капусту, подсолнухи, календулу, георгины, 15 тысяч лилий, в том числе махровые лилии, лепестки которых напоминают розу. Фестиваль называется "Осень в Волынской Голландии".

Читайте такжеВо Львове открыли памятник Моцарту-младшему (фоторепортаж, видео)Отмечается, что хризантемы в этом году еще не зацвели, а вот декоративная капуста цветет буйным цветом. Здесь ее несколько сортов, а некоторые даже успели попробовать зайцы из соседнего леса.

Билет на цветочное поле стоит 50 гривен, а дошколятам и льготникам бесплатно. Ежегодно сюда едут тысячи туристов.

Цветочное поле расположено на 35-м километре трассы Луцк-Ковель, возле села Свидники.

Как ранее сообщал УНИАН, 4-5 сентября в Киеве проходил фестиваль современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2021. Участники фестиваля были наряжены в костюмы любимых героев комиксов, фильмов и игр.

Автор: Анастасия Горбачева