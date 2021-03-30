В Кропивницком (Кировоградская область) полтора десятка активистов чистили местную реку Сугоклею, готовясь к новому туристическому сезону.
Читайте также"Грозовые ворота": на Львовщине появился новый туристический маршрут
Как говорится в сюжете ТСН, парни и девушки на лодках прошли по руслу около двух километров и вытащили из воды грузовик мусора. Из реки достали сотни стеклянных и пластиковых бутылок, автомобильную резину, строительные отходы, ветки деревьев.
На уборку ушел целый день, и к началу сезона сплавов активисты планируют устроить еще не одну такую толоку на воде. Они пояснили, что хотят, чтобы по этой реке сплавлялись на различных спортивных лодках воспитанники местной школы туризма и юные спортсмены.
Другие новости туризма в Украине
- Кемпинг повышенного комфорта и инклюзивные маршруты: в "Сколевских Бескидах" рассказали о туристических планах на ближайшие 5 лет
- "Укрзализныця" запустит 30 поездов в летний сезон: список маршрутов
- Попросили полицию найти заблудившегося друга и выдали себя: в Чернобыльской зоне отчуждения задержали туристов-сталкеров
- В Украине хотят ввести туристические сертификаты, чтобы стимулировать внутренний туризм
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.