Активисты хотят, чтобы по реке Сугоклею сплавлялись на различных спортивных лодках воспитанники местной школы туризма и юные спортсмены.

В Кропивницком (Кировоградская область) полтора десятка активистов чистили местную реку Сугоклею, готовясь к новому туристическому сезону.

Читайте также"Грозовые ворота": на Львовщине появился новый туристический маршрут

Как говорится в сюжете ТСН, парни и девушки на лодках прошли по руслу около двух километров и вытащили из воды грузовик мусора. Из реки достали сотни стеклянных и пластиковых бутылок, автомобильную резину, строительные отходы, ветки деревьев.

На уборку ушел целый день, и к началу сезона сплавов активисты планируют устроить еще не одну такую толоку на воде. Они пояснили, что хотят, чтобы по этой реке сплавлялись на различных спортивных лодках воспитанники местной школы туризма и юные спортсмены.

Другие новости туризма в Украине

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко