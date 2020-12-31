На улицах столицы установлен ряд мини-скульптур, изображающих самые известные символы Киева.

Бронзовые мини-скульптуры "Шукай!" в Киеве украсили по-новогоднему.

Об этом сообщается на странице "Шукай!" в Facebook.

"Помощники Санты украсили сегодня мини-скульптурки "Шукай!" к Новому году. Спасибо волонтерам Ксении, Насте, Макару, Лизе, Ирине и Маричке Горбань, которая своими руками связала 28 комплектов и сама украсила сегодня 9 скульптур», - говорится в сообщении.

«Нашими скульптурками в новогодних украшениях мы хотели поднять вам настроение. Надеемся, это удалось», - пояснили организаторы акции.

Напомним, в январе 2018 года в центре столицы был открыт первый миниатюрный памятник одному из киевских символов. Цель проекта-популяризация Киева. На улицах столицы установили ряд мини-скульптур, изображающих самые известные символы Киева. Это мотивирует киевлян и гостей города прогуляться по улицам в поисках достопримечательностей, тем самым увлекательно и познавательно провести время.

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Автор: Денис Прядко