Власти Сицилии оплатят туристам половину цены авиабилетов после окончания карантина

Кроме того, туристы получат бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок.

Власти Сицилии оплатят туристам половину стоимости авиабилетов, а также часть счета за гостиницу в рамках стратегии по восстановлению туризма на острове после окончания карантина связанного с пандемией коронавируса.

Читайте такжеИталия планирует открыть главные достопримечательности в мае

Как сообщает газета Daily Mail, "согласно новой стратегии развития туризма на Сицилии, ориентированной на восстановление отрасли после окончания пандемии коронавируса, власти региона готовы оплатить 50% стоимости авиабилетов, а также каждую третью ночь в объекте размещения. Кроме того, туристы получат бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок. Ваучеры с предложениями будут доступны на сайте Visit Sicily", - пишет издание.

Как отмечает газета, власти Сицилии выделят на эту программу 50 млн евро, в то время как за март и апрель туриндустрия потеряла около 1 млрд евро.

В Италии 13% ВВП приходится на туризм, и страна уже ищет способы перезапуска отрасли после поэтапного выхода из карантина, запланированного на 4 мая.

Как сообщал УНИАН, итальянцы начинают готовиться к туристическому сезону и обустраивают пляжи согласно правилам правилам социальной дистанции на пляжах.

Италия больше других европейских стран пострадала от пандемии коронавируса. Она находится на втором месте по количеству смертей из-за коронавируса после США.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.