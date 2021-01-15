Сейшельские острова будут пускать граждан всех стран, если они будут иметь сертификаты о вакцинации от коронавируса.
Как сообщает Seychelles News Agency, с 14 января в страну могут въехать туристы из любой части мира, которые приняли две дозы вакцины от COVID-19.
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При пересечении границы граждане должны иметь с собой сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус, который сделан не менее чем за 72 часа до прилета. Также необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса.
При наличии всех необходимых документов туристам не нужно будет идти на карантин по прибытии на любой из 115 островов архипелага в Индийском океане.
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