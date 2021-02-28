Уже с первого марта для граждан Украины станут доступными два новых безвизовых направления.
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Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, с 1 марта стартует безвиз с Гренадой.
Также с 1 марта безвизовый режим вводится для заморских территорий Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибских островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.
Кроме того, для украинцев открывается Грузия.
Все условия заграничных путешествий можно найти на портале консульской службы МИД Украины.
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