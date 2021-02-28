Кроме того, для украинских туристов с 1 марта открывается Грузия.

Уже с первого марта для граждан Украины станут доступными два новых безвизовых направления.

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Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, с 1 марта стартует безвиз с Гренадой.

Также с 1 марта безвизовый режим вводится для заморских территорий Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибских островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

Кроме того, для украинцев открывается Грузия.

Все условия заграничных путешествий можно найти на портале консульской службы МИД Украины.

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Автор: Дмитрий Захаров