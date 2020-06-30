С 1 июля ЕС открывает границы для туристов из 14 стран: СМИ опубликовали список

Украины среди «безопасных» стран нет.

Послы ЕС согласовали список 14 «безопасных» стран, граждане которых смогут въезжать в страны Евросоюза. Из перечня исключили США, Бразилию и Китай.

Об этом сообщает BBC News.

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В списке – Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Украины среди «безопасных» стран нет.

Процедура ЕС по формализации списка и критериев, по которым страны оцениваются как «безопасные», должна быть завершена до полудня вторника.

Отмечается, что перечень согласовали минимум 55% стран ЕС.

Туристические страны блока, такие как Греция и Португалия, выступали за расширенный список, ведь их экономика зависит в основном от туризма. В то же время наиболее пострадавшие от пандемии страны – Франция и Германия – предложили краткий перечень стран с низким уровнем заболеваемости, а также качественным медицинским обслуживанием и надежными данными о случаях инфицирования COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе пришли к согласию относительно списка государств, для жителей которых с 1 июля будет отменены коронавирусные ограничения на въезд в ЕС.

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