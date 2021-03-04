Третьим в рейтинге идет Монреаль / фото REUTERS
Составлен рейтинг самых доброжелательных городов мира по версии британского путеводителя Rough Guides.
Читайте такжеСоставлен рейтинг Insta-чудес мираПутеводитель провел опрос, в котором читатели проголосовали за своих фаворитов. Согласно опросу, рейтинг возглавил шотландский Глазго, далее идут Дублин, Монреаль, Ливерпуль, Токио, Ванкувер и Копенгаген, Дубай, Манчестер, Мельбурн и Будапешт, передает whatson.ae.
Также в рейтинг попали Кейптаун, Вьентьян, Веллингтон и Атланта.
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