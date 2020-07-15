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LOT возобновил первые рейсы между Украиной и Польшей

19:52, 15 июля 2020
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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При этом министр отметил, что сейчас поездки в Польшу разрешены только для иностранцев, дипломатов, граждан Украины, имеющих действительные рабочие/учебные контракты, вид на жительство в ЕС, моряков, направляющихся на корабль, и украинцев, которые транзитом следуют через ЕС.

Как сообщал УНИАН, Польша с 1 июля позволила самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест. Пассажирские ограничения отменяются для регулярных и чартерных рейсов. Требование обязательно носить маски на борту самолета остается в силе. Это касается пассажиров, а также стюардов.

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