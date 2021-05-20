На сегодня Греция - единственная страна ЕС, которая на национальном уровне признала российский SputnikV.

Франция не будет пускать к себе туристов, которые вакцинированы российским препаратом от коронавируса SputnikV.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

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Соответствующее заявление обнародовало французское Министерство иностранных дел. Так ведомство прокомментировало вопрос о том, готов ли Париж пойти путем греческих Афин и открыть границы для туристов из России, не дожидаясь одобрения российской вакцины европейским регулятором.

Во французском министерстве напомнили, что сейчас въезд в страну ограничен. Зато дальнейшие шаги будут координировать со всеми членами Евросоюза.

В Брюсселе пока решили разрешить въезд из третьих стран людям, получившим прививки препаратами, одобренными в ЕС или ВОЗ.

Следует заметить, что Греция пока единственная страна Европейского Союза, которая на национальном уровне признала российский SputnikV.

Коронавирус и туризм: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко