Исландия меняет правила въезда для иностранцев с 10 декабря.

Путешественники, направляющиеся в Исландию, смогут избежать выполнения требования властей страны относительно двухнедельного карантина и тестирования на COVID-19, если они докажут, что у них ранее был положительный результат теста на коронавирус и они уже выздоровели.

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Об этом сообщает издание Travel and Leisure со ссылкой на заявление правительства Исландии.

Новая политика начнет действовать с 10 декабря. Таким образом, чтобы пересечь исландскую границу, туристам будет нужно предъявить положительный результат теста на COVID-19, сделанный за 14 дней до поездки, или результат теста на антитела.

При этом и после 10 числа сохраняться действующие правила въезда в Исландию для граждан других стран - сейчас в страну могут попасть только граждане стран Шенгенского соглашения, стран ЕС, Великобритании, а также лица, имеющим вид на жительство в одной из стран Шенгенского соглашения или ЕС, и близкие родственники граждан вышеуказанных стран.

Правила въезда в Исландию для граждан Украины

На данный момент, по данным МИД Украины, попасть в Исландию могут:

граждане Украины, у которых на это есть специальное разрешение;

лица, имеющие вид на жительство в одной из стран Шенгенского соглашения (в том числе Республики Исландия) или стране ЕС;

близкие родственники граждан стран Шенгенского соглашения (в том числе Республики Исландия) и стран ЕС (супруги, дети, прямые родственники по восходящей линии, которые находятся на содержании).

При этом на данный момент правительство Исландии требует, чтобы каждый въезжающий в страну иностранец проходил двухнедельный карантин или дважды сдавал тест на коронавирус (по прибытии и после шестидневного карантина).

Карантинные ограничения в разных странах мира

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Перевод: Марина Григоренко