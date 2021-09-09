Каждый турист после перелета спешит в зону выдачи багажа, чтобы как можно скорее забрать свой чемодан и начать долгожданное путешествие. Но что делать, если ваших вещей не оказалось на ленте? Где их искать и к кому обращаться? Эти вопросы часто беспокоят клиентов страховой компании ЕКТА, которая подготовила подробную пошаговую инструкцию, как действовать в такой ситуации:

Выдохните. Не волнуйтесь. По статистике 7 из 10 человек получают свой поклажу с задержкой. Пока багажная лента движется, есть шанс, что ваш чемодан появится. Дождитесь ее остановки и тогда переходите к следующим действиям. Найдите стойку Lost and Found в зоне выдачи багажа. Опишите работнику аэропорта свою проблему, возможно ваш чемодан найдут или помогут сориентировать по времени его прибытия. Иногда багаж может задержаться и его отправят позже по вашему адресу. Ваш багаж не найден? Тогда обязательно заполните акт PIR - Property Irregularity Report. Без этого акта перевозчик не несет ответственности за ваши вещи.

Акт PIR включает:

дату и время составления акта;

ваши персональные данные;

адрес, куда доставить ваши вещи;

номера рейса и багажной бирки;

описание чемоданов (размер, форма, цвет и другие детали) и описание содержимого.

4. Советуем перед поездкой оформить страховку багажа в ЕКТА.

Если ваш чемодан потеряется, отправив фото PIR-акта в чат-бот в Telegram (t.me/ic_ekta_bot) или на e-mail, страховая компания в течение 24 часов пришлет вам на карту 50% страховой суммы.

Для поездки за границу, обязательно нужно иметь при себе туристический полис с покрытием Covid-19. Оформить такой полис можно на сайте ekta.insure, либо в Viber или Telegram подтвердив передачу данных через Дія:

5. Сохраняйте чеки. Вы можете получить компенсацию от авиаперевозчика в размере до 100 евро за приобретенные вами предметы первой необходимости. Обычно сюда входят вещи личной гигиены, лекарства и одежда по сезону.

6. Если в течение 21 дня ваш багаж не найден, сообщите об этом страховую компанию и получите еще 50% компенсации. Также обязательно напишите заявление в авиакомпанию, для возмещения средств за потерю багажа. Не забудьте прикрепить к письму авиаперевозчику письменную претензию с копиями авиабилета, багажную бирку, PIR акт, квитанции об оплате и чеки.

Получение компенсации от авиакомпании это обычно более сложный и долгий процесс, чем выплата от страховой, которую можно получить в течение 24 часов. Рассматривать претензии перевозчики могут от 3 месяцев до 6 месяцев. Сумма компенсации составляет всего 20 долларов за 1 кг потерянного веса, при этом не важна стоимость утерянных вещей.

Уменьшить шансы потерять чемодан можно придерживаясь простых рекомендаций:

заблаговременно позаботьтесь о страховании вашего чемодана;

снимайте все наклейки, которые остаются после перелетов;

прикрепите на багаж бирку с вашими контактными данными;

дорогие вещи лучше зарегистрировать как ценный груз;

не опаздывайте на регистрацию, ведь чем позже вы приедете, тем выше вероятность того, что ваш багаж не успеет попасть в самолет.

Перед поездкой позаботьтесь не только о международной туристической страховке, но и застрахуйте багаж, чтобы быть готовыми к любым ситуациям. Тем более оформить страховой полис можно всего за 4 клика:

переходите на сайт ektabaggage.com и нажимаете "оформить";

заполняете свои данные и оплачиваете выбранный пакет. Все документы поступят вам на почту.

Автор: Григорий Бондарь