Каждый турист после перелета спешит в зону выдачи багажа, чтобы как можно скорее забрать свой чемодан и начать долгожданное путешествие. Но что делать, если ваших вещей не оказалось на ленте? Где их искать и к кому обращаться? Эти вопросы часто беспокоят клиентов страховой компании ЕКТА, которая подготовила подробную пошаговую инструкцию, как действовать в такой ситуации:
- Выдохните. Не волнуйтесь. По статистике 7 из 10 человек получают свой поклажу с задержкой. Пока багажная лента движется, есть шанс, что ваш чемодан появится. Дождитесь ее остановки и тогда переходите к следующим действиям.
- Найдите стойку Lost and Found в зоне выдачи багажа. Опишите работнику аэропорта свою проблему, возможно ваш чемодан найдут или помогут сориентировать по времени его прибытия. Иногда багаж может задержаться и его отправят позже по вашему адресу.
- Ваш багаж не найден? Тогда обязательно заполните акт PIR - Property Irregularity Report. Без этого акта перевозчик не несет ответственности за ваши вещи.
Акт PIR включает:
- дату и время составления акта;
- ваши персональные данные;
- адрес, куда доставить ваши вещи;
- номера рейса и багажной бирки;
- описание чемоданов (размер, форма, цвет и другие детали) и описание содержимого.
4. Советуем перед поездкой оформить страховку багажа в ЕКТА.
Если ваш чемодан потеряется, отправив фото PIR-акта в чат-бот в Telegram (t.me/ic_ekta_bot) или на e-mail, страховая компания в течение 24 часов пришлет вам на карту 50% страховой суммы.
Для поездки за границу, обязательно нужно иметь при себе туристический полис с покрытием Covid-19. Оформить такой полис можно на сайте ekta.insure, либо в Viber или Telegram подтвердив передачу данных через Дія:
5. Сохраняйте чеки. Вы можете получить компенсацию от авиаперевозчика в размере до 100 евро за приобретенные вами предметы первой необходимости. Обычно сюда входят вещи личной гигиены, лекарства и одежда по сезону.
6. Если в течение 21 дня ваш багаж не найден, сообщите об этом страховую компанию и получите еще 50% компенсации. Также обязательно напишите заявление в авиакомпанию, для возмещения средств за потерю багажа. Не забудьте прикрепить к письму авиаперевозчику письменную претензию с копиями авиабилета, багажную бирку, PIR акт, квитанции об оплате и чеки.
Получение компенсации от авиакомпании это обычно более сложный и долгий процесс, чем выплата от страховой, которую можно получить в течение 24 часов. Рассматривать претензии перевозчики могут от 3 месяцев до 6 месяцев. Сумма компенсации составляет всего 20 долларов за 1 кг потерянного веса, при этом не важна стоимость утерянных вещей.
Уменьшить шансы потерять чемодан можно придерживаясь простых рекомендаций:
- заблаговременно позаботьтесь о страховании вашего чемодана;
- снимайте все наклейки, которые остаются после перелетов;
- прикрепите на багаж бирку с вашими контактными данными;
- дорогие вещи лучше зарегистрировать как ценный груз;
- не опаздывайте на регистрацию, ведь чем позже вы приедете, тем выше вероятность того, что ваш багаж не успеет попасть в самолет.
Перед поездкой позаботьтесь не только о международной туристической страховке, но и застрахуйте багаж, чтобы быть готовыми к любым ситуациям. Тем более оформить страховой полис можно всего за 4 клика:
- переходите на сайт ektabaggage.com и нажимаете "оформить";
- заполняете свои данные и оплачиваете выбранный пакет. Все документы поступят вам на почту.