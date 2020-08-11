На День Независимости дополнительно запустят три пары экспрессов из Киева в Харьков

На маршруте поезд "Киев-Харьков" сделает три остановки.

Ко Дню Независимости Украины "Укрзализныця" назначила на 21, 22 и 24 августа 2020 года дополнительный скоростной поезд Интерсити+ по маршруту "Киев-Харьков".

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Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

В частности, 21, 22 и 24 августа скоростной поезд Интерсити+ № 724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10. На пути следования поезд остановится на станциях Дарница (13:43-13:45), Миргород (15:41-15:43) и Полтава-Киевская (16:32-16:34).

Скоростной поезд Интерсити+ № 723 отправится 21, 22 и 24 августа из Харькова в 13:11 и прибудет в Киев в 17:56 с остановками на станциях Полтава-Киевская (14:51-14:53), Миргород (15:42-15:44) и Дарница (17:40-17:42).

Билеты на поезда уже доступны на сайте "Укрзализныця".

С 13 августа и 15 августа 2020 года соответственно "Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов из Киева в Черновцы и Ивано-Франковск.

До этого "Укрзализныця" открыла продажу билетов на пять поездов в традиционные места отдыха украинцев: Черновцы, Львов, Трускавец, Одесса, Ужгород.

"Укрзализныця" остановила курсирование поездов в Украине из-за карантина в связи з пандемией коронавируса 18 марта 2020. Только спустя полтора месяца, с 1 июня, в Украине возобновилось железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.

Вначале билеты начали продавать только на 50% мест в вагонах, однако с 16 июля "Укрзализныця" начала постепенно продавать 100% мест в поездах.

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Марина Григоренко