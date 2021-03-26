В настоящее время ограничения будут сохраняться.

Главы государств и правительств стран - членов Европейского Союза договорились начать подготовку с целью смягчения карантинных ограничений для путешествий в пределах ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Европейского Совета.

"Эпидемическая ситуация остается серьезной, также в контексте вызовов, которые появляются в связи с новыми штаммами. Ограничения, в том числе относительно путешествий без острой необходимости, на данный момент надо сохранять, с учетом особой ситуации в приграничных общинах", - отмечено в заявлении.

При этом, в Европейском Совете подчеркивают, что беспрепятственное перемещение товаров и услуг в рамках единого рынка должно продолжаться.

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"Однако, должна начаться подготовка совместного подхода к постепенной отмене ограничений, чтобы обеспечить координацию усилий, когда эпидемическая ситуация позволит смягчить текущие меры. Законодательная и техническая работа по взаимосовместимым и недискриминационным "цифровым сертификатам" COVID-19, которая будет основываться на предложения Еврокомиссии, должна внедряться в срочном порядке", - добавили в Совете Европы.

Путешествия по Европе во время пандемии: "зеленые сертификаты"

17 марта Еврокомиссия предложила странам - членам ЕС создать "цифровой зеленый сертификат" единого образца для содействия безопасному свободному перемещению в пределах ЕС в период пандемии. В сертификатах будут указаны фамилия и имя лица, дата рождения, дата выдачи, информация о прививках, отрицательный тест или выздоровление после COVID-19, а также уникальный идентификатор документа.

Депутаты Европарламента намерены к лету рассмотреть и одобрить предложения Европейской комиссии по созданию "цифровых зеленых сертификатов", которые позволят путешествовать в пределах стран ЕС в период пандемии.

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Автор: Виталий Саенко