Подгорецкий замок на Львовщине, вошел в топ-сооружений мира, которые, несмотря на заброшенность, поражают своим великолепием.
Об этом рассказали в эфире Сніданка з 1+1.
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Отмечается, что список подготовило издание The Daily Mail. Выдадут его специальной сборкой. Кроме Подгорецкого в книгу попали замки из США, Франции, Испании, Японии, Аргентины и других стран, всего 21 здание.
Авторы отметили, в томе собрали различные сооружения — от роскошных резиденций и имений до отелей и городских усадеб. Все они будто приостановились во времени. Причины пренебрежения разные. Политика, банкротство владельцев, природные и техногенные катастрофы. А еще личные трагедии.
Подгорецкий замок в настоящее время находится в плохом состоянии. Его планируют отреставрировать в рамках проекта "Большая стройка".
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