Пляж Лаки Бэй в Австралии известен тем, что вдоль его береговой линии свободно разгуливают кенгуру.

Пляж Лаки Бэй (Lucky Bay), расположенный на территории Национального парка Кейп-Ле-Гранд (Cape Le Grand National Park) возле городка Эсперанс на западе Австралии, признали самым красивым в мире.

Как отмечают составители рейтинга, в рамках которого американский бренд солнцезащитных средств Banana Boat опросил 750 инфлюенсеров, журналистов и экспертов по путешествиям, австралийский пляж оказался в топе благодаря нетронутой природе и отличным условиям для купания (по обеим показателям пляж набрал 9 баллов из 10), а также 303 солнечным дням в году и средней годовой темпертуре 17,5 градусов по Цельсию.

Кроме того, пляж Лаки Бэй известен тем, что вдоль его береговой линии свободно разгуливают кенгуру.

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"Кенгуру на пляже... Нам действительно нужно говорить что-то еще о том, почему этот потрясающий, уникальный пляж находится на вершине списка? Да будет так, потому что дружелюбные кенгуру – не единственное, что делает его лучшим в мире. В Лаки Бэй одни из самых нетронутых белоснежных песков и невероятная бирюзовая вода... Протяженность более 5 км гарантирует, что вы найдете менее людное место, чтобы просто насладиться всей природной красотой. Приезжаете ли вы просто посмотреть на кенгуру или чтобы расслабиться, понырять, покататься на каноэ, каяке, прогуляться по заросшим тропам и дорожкам, этот пляж абсолютно лучший в мире", – отметили авторы исследования.

Топ-10 самых красивых пляжей мира

1. Лаки Бэй, Австралия.

2. Сурс Д'Аржан, Сейшельские острова.

3. Эль-Нидо (Hidden Beach), Филиппины.

4. Пляж Уайтхейвен, Австралия.

5. Остров Ван-Фут, Острова Кука.

6. Залив Транк, Виргинские острова США.

7. Пляж Хонопу, Гавайи.

8. Пляж Рейнисфьяра, Исландия.

9. Пляж Навагио, Греция.

10. Пляж Баландра, Мексика.

С полным списком 50-ти самых красивых пляжей мира вы можетее ознакомиться по ссылке.

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала самые популярные пляжи мира в 2023 году. Уже не первый год подряд возглавил рейтинг пляж Байя-ду-Санчо на вулканическом острове Фернанду-де-Норонья у побережья Бразилии.

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