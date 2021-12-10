Телеведущий испытает на себе экзотические оздоровительные процедуры и попробует ситро из 50-х.

В заключительном выпуске второго сезона "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым", который выйдет 12 декабря в 17:30 на 1 + 1, телеведущий испытает на себе экстремальные оздоровительные процедуры с помощью пчел и встретится с владельцем уникального ретро-киоска, в котором продают напитки "из детства".

В окрестностях Верховины команда проекта отправится на пасеку, в гости к опытному пчеловоду Петру Химяку. Здесь пчел используют не только для получения меда, но и в оздоровительных целях. Такие процедуры называют апитерапией.

"Каких только в мире не существует спа-салонов и клиник с процедурами. В Израиле, например, можно испытать на себе массаж змеями, в Чехии – принять теплую пивную ванну, а в Финляндии – даже на несколько минут погрузиться в морозильник и побыть при температуре минус 110 градусов. Экзотические спа-процедуры есть и у нас в родных Карпатах", – поделился Дмитрий.

Один из видов апитерапии – лечение укусами пчел. Последователи альтернативной медицины верят, что пчелиный яд обладает особыми целебными свойствами – укрепляет иммунитет и даже лечит болезни. Уже во время прогулки на пасеке Дмитрий Комаров получит "внеплановый сеанс" такой терапии и узнает, насколько агрессивной может быть карпатка – особая местная порода пчел. Телеведущий временно станет пчеловодом, чтобы разобраться глубже в этом деле и узнать о тонкостях этой профессии.

Господин Петр также пригласит Дмитрия на сеанс аэроапитерапии – настоящего "пчелиного релакса", также известного как "сон на ульях". На несколько часов телеведущий погрузится в сон на лежанках, под которыми встроены ульи с десятками тысяч пчел. Считается, что их жужжание создает вибрацию, которая благоприятно влияет на организм человека – успокаивает, помогает расслабиться и оздоравливает в целом. Какой эффект испытал Дмитрий Комаров от этой процедуры, зрители узнают в новом выпуске программы.

После необычного лечения путешественника ожидает не менее экзотический завтрак, попробовать который можно только в наших Карпатах. Это мертвые пчелы, фирменная настойка господина Петра на основе карпаток и соленья, политые медом.

Также в новом выпуске команда "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" побывает в легендарном месте Верховины – ретро-киоске, где продают газировку и настоящее ситро со "вкусом детства".

"Когда я попробовал эту газировку, меня будто машиной времени вернуло в детство, когда прямо на улице можно было подойти к автомату и купить стакан чистой газировки, или воду с сиропом. Сейчас это единственный ретро-киоск в своем роде. Благодаря Ивану Васильевичу можно и сегодня попробовать напитки, сделанные по технологиям прошлого века", – рассказал Дмитрий.

Читайте такжеВ новом выпуске "Мир наизнанку. Эквадор" Дмитрий Комаров испытает на себе ритуал очищения крапивой (фото)Хозяин киоска, Иван Васильевич Пителяк – легенда этого края. С 1953 года он продает минеральную воду и ситро и за это время его бизнес уже стал настоящей достопримечательностью и символом Верховины. На протяжении более полувека Иван Васильевич каждое утро преодолевал несколько километров, чтобы набрать родниковой воды из колодца высоко в горах и доставить ее на тележке к своему знаменитому киоску. Сегодня ему 86 лет, и вот уже три поколения Верховины покупают у него газированную сладкую воду.

Дмитрий ненадолго побывает в роли продавца освежающих напитков и узнает обо всех особенностях работы в раритетном киоске.

Предыдущие выпуски "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" :

Автор: Марина Григоренко