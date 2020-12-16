Собственное поздравление во время зимних праздников на колокольне собора Святой Софии в Киеве, возле которого расположена главная праздничная елка страны, сможет разместить каждый желающий.
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Как говорится в сюжете ТСН, для этого стоит лишь оставить заявку на специальном сайте. Максимальная длина сообщения - 60 символов. Одно приветствие будет светиться 30 секунд. Продлится акция с 19 декабря по 7 января.
Поздравления бесплатные, впрочем стоит поспешить, ведь всего во время праздников успеют продемонстрировать 14 тысяч таких пожеланий.
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