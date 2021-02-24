До конца апреля МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку дважды в неделю - по вторникам и субботам.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 13 марта 2021 года возобновляет полеты из Киева в Баку (Азербайджан), сообщила пресс-служба компании.

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«Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» рада сообщить о возможности восстановления рейсов в Баку с 13 марта 2021 года. Рестарт возобновит прямое авиасообщение между столицами Украины и Азербайджана, а также обеспечит пассажиров из разных регионов Украины удобными стыковками в Киеве», - сказано в сообщении.

До конца апреля МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку дважды в неделю - по вторникам и субботам.

Пресс-служба отметила, что сейчас въезд в Азербайджан разрешен только гражданам этой страны, сотрудникам и руководителям дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и членам их семей, иностранцам с видом на жительство, членам семьи резидента при наличии отрицательного результата ПЦР теста, который был сделан в аккредитованной лаборатории IMMD не более чем за 48 часов до вылета.

«Обязательным требованием является наличие распечатанного результата отрицательного теста на COVID-19, который содержит QR-код, что дает возможность электронной верификации документа для проверки в соответствии с требованиями международного аэропорта им. Гейдара Алиева», - сказано в сообщении.

Отмечается, что путешествующим из Баку в города Украины необходимо иметь при себе только полис страхования, покрывающий расходы на лечение от COVID-19.

Планы МАУ на 2021 год

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщила, что с 1 марта начинает постепенное восстановление своей сети рейсов, которые были отменены из-за карантина, а также увеличивает количество частот на наиболее популярных направлениях.

Также МАУ предложила Кабмину упростить условия въезда в Украину для вакцинированных от коронавируса иностранцев, чтобы поддержать украинскую авиаотрасль.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

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Автор: Павел Степанец