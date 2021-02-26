Рядом с пианино можно сфотографироваться, а для художников оно послужит хорошей натурой.

В Одессе местный житель Дмитрий Милютин установил на пляже «Отрада» пианино.

Читайте такжеДали и Шагал: В Одессе провели выставку картин из частных коллекций (видео)Об этом он сообщил в Facebook. «Я купил сломанное пианино, которое хотели выбросить.... Его судьбу не знает никто. Знаю лишь, что стояло оно в старой квартире в тихом дворике на Большой Арнаутской, и новые владельцы квартиры отдавали его за символическую сумму, с условием самовывоза», - написал одессит.

Он выразил надежду, что инструмент еще послужит людям, гуляющим вдоль берега моря. В частности, рядом с ним будут фотографироваться, пытаться играть на пожелтевших от времени клавишах.

Милютин также предположил, что пианино на фоне моря заинтересует в качестве натуры художников.

«Оно еще будет жить, и приносить радость.... Безусловно, его сломают... И тогда я его увезу далеко, возможно, в шумящую листвой посадку над лиманом, рядом с дачей, где приведу его в порядок, и буду фотографировать друзей», - отметил Милютин.

Он также разместил соответствующее фото – старое пианино возле известной одесской достопримечательности – Желтого камня, на пляже «Отрада».

Поступок Милютина вызвал резонанс. Люди благодарят его за «подарок городу», говорят, что это – благородный жест, красивое продление жизни инструмента. Иногородние отмечают, что пианино на пляже – хороший повод приехать в Одессу.

Некоторые люди высказали опасение, что его могут украсть или смоет волнами. Но Милютин отвечает, что это исключено: инструмент весит 270 кг и стоит на определенном расстоянии от воды.

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Автор: Лариса Козовая