SkyUp сможет летать из Киева в Бодрум, Хельсинки и из Львова в Баку, а МАУ - из Киева в Газипашу и Бодрум.

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Бодрум (Турция), Хельсинки (Финляндия) и из Львова в Баку (Азербайджан).

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Соответствующие приказы Госавиаслужбы размещены на ее сайте.

В частности, рейсы в Бодрум авиакомпания сможет выполнять 3 раза в неделю, в Хельсинки – 4 раза в неделю, в Баку – 2 раза в неделю.

Срок действия прав на полеты в Бодрум – с 24 мая 2021 года и на неопределенное время, в Хельсинки – с 24 апреля и на неопределенное время, в Баку – с 1 апреля и на неопределенное время.

Кроме того, как сообщает avianews.com, также Госавиаслужба разрешила МАУ совершать четыре регулярных рейса в неделю из Киева в Газипашу (Турция) и увеличить число полетов из Киева в Бодрум (Турция) с трех до семи рейсов в неделю.

Также на заседании комиссии регулятор аннулировал права на полеты из Львова в Монастир (Тунис) и из Киева в Амман (Иордания) авиакомпании «Буковина».

Кроме того, комиссия Госавиаслужбы отказала Bees Airline в доступе на маршрут Запорожье-Тирана (Албания) и SkyUp в выходе на линию Киев-Лондон (Великобритания) из-за отсутствия свободной квоты на этих направлениях.

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Авторы: Марина Григоренко, Павел Степанец