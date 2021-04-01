Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Бодрум (Турция), Хельсинки (Финляндия) и из Львова в Баку (Азербайджан).
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Соответствующие приказы Госавиаслужбы размещены на ее сайте.
В частности, рейсы в Бодрум авиакомпания сможет выполнять 3 раза в неделю, в Хельсинки – 4 раза в неделю, в Баку – 2 раза в неделю.
Срок действия прав на полеты в Бодрум – с 24 мая 2021 года и на неопределенное время, в Хельсинки – с 24 апреля и на неопределенное время, в Баку – с 1 апреля и на неопределенное время.
Кроме того, как сообщает avianews.com, также Госавиаслужба разрешила МАУ совершать четыре регулярных рейса в неделю из Киева в Газипашу (Турция) и увеличить число полетов из Киева в Бодрум (Турция) с трех до семи рейсов в неделю.
Также на заседании комиссии регулятор аннулировал права на полеты из Львова в Монастир (Тунис) и из Киева в Амман (Иордания) авиакомпании «Буковина».
Кроме того, комиссия Госавиаслужбы отказала Bees Airline в доступе на маршрут Запорожье-Тирана (Албания) и SkyUp в выходе на линию Киев-Лондон (Великобритания) из-за отсутствия свободной квоты на этих направлениях.
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