Нидерланды ужесточили правила въезда в страну: Украина попала в "красный список"

Украина входит в перечень стран, после возвращения из которых двухнедельный карантин является обязательным - она в "красной" зоне.

Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для граждан, которые возвращаются из стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом. В их число входит и Украина.

Об этом сообщает Ліга.net со ссылкой на МИД Нидерландов.

Рекомендации МИД Нидерландов подготовило по каждой стране. Украина входит в перечень государств, после возвращения из которых двухнедельный карантин является обязательным - она в "красной" зоне.

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МИД Нидерландов отмечает, что карантин обязателен, в том числе для тех, у кого нет никаких симптомов COVID-19.

Для включения в "зеленый список" количество больных коронавирусом в стране должно быть равно или меньше 16 больных на 100 000. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель -16,3, в Украине - 62,4.

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