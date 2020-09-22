Полиция американского штата Юта арестовала местного жителя Майкла Рудольф после того, как он угрожал своему соседу, а также не раз прогонял его гостей, встречая их с дробовиком.

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Во время обыска в доме Рудольфа обнаружили 27 различных видов огнестрельного оружия, включая пистолеты, охотничьи ружья и штурмовые винтовки. Кроме того, полицейские нашли пакетики с марихуаной.

Отмечается, что инцидент произошел в округе Гарфилд. Американец разозлился на мужчину, живущего в соседнем здании и сдающего помещения в аренду на платформе Airbnb. По его словам, снимавшие дом постояльцы регулярно по ошибке подъезжали к его дому.

В итоге, когда путешественники проникали на территорию его собственности, Рудольф прогонял их с оружием в руках. После того как сосед пожаловался на поведение американца в полицию, мужчина начал угрожать ему и его клиентам.

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Автор: Катерина Шварц