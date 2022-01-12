Майкл Щур побывал на трех горных склонах и рассказал о впечатлениях подписчикам.

Украинский телеведущий Роман Винтонив (псевдо – Майкл Щур), автор "Телевидение "Торонто", поделился неприятным опытом семейного отдыха на горных склонах во Львовской области.

Об этом он написал в Facebook.

На прошлой неделе Винтонов вместе с детьми ездил отдыхать в поселок Славское, однако был досадно поражен обслуживанием и ценами.

"Приехали. Поселились. Все норм. Ну кроме туалета. В самом дорогом номере унитаз стоял в углу под косой стеной (мансарда), так что писать стоя можно было либо наклонившись сильно назад, либо вбок. Или сидя. Но ведь завтра р катание. По*рен на мелочи", - начал ведущий.

По прибытию Винтонив не смог припарковать авто – платно оставил транспорт в сервисе проката снаряжения.

"На каждом шагу перед склоном - снегоходы. Водители снегоходов предлагают всем завезти их на вершину за 700 грн. Но - для чего тогда подъемник? - спрашиваем мы, и смело идем дальше. Подошли к кассам подъемника "Захар Беркут". Цена за день 900 грн. Пол дня - 550 грн. Ну дороговато, как на один подъемник (где-то так стоит Буковель). Но как будто и трасса немаленькая. И кататься хочется. Да поехали! Взяли два скипасса по полдня. 1100 грн. Подъемник двухместный. Едем вверх. Все ржавое и старое. Пластик потрескавшийся", - пишет Винтонов.

На трассе, где отдыхающие катаются на лыжах и сноубордах, Винтонив заметил снегоходы с туристами, которые в конце перемололи все траки. Затем ему пришлось стоять 20 минут в очереди на подъемник, чтобы спуститься вниз.

Как оказалось, снегоходы доставляли туристов именно из этой очереди.

"Впечатление от Захара Беркута: жлобы заняли гору и берут деньги за вход", – высказался журналист.

Винтонов сравнил отдых в Славском с отпуском в Словакии и подтвердил, что за рубежом за такую же цену забота о клиентах лучше.

"Посоветую ли я вам поехать на Захар Беркут? Нет. Никогда. Не езжайте туда. Это – памятник жлобству, доению туристов и дискредитации идеи горнолыжного отдыха. Ну может еще ненависть к зиме. Подъемник Захар Беркут – худший подъемник из всех, где мне доводилось бывать", - написал телеведущий.

Винтонив добавил, что такая же судьба отдыха постигла и на Тростяне, куда семья добиралась полчаса. Из-за ужасного состояния дороги телеведущий вынужден был покинуть авто и подниматься на гору на подъемнике.

"Сюрпризом для нас стало то, что на Тростяне - подъемник с одноместным креслом. Об этом где-то написано? Нигде. У меня - ребенок, который учится кататься. Нам такое точно не подходит. Итог: дороги нет, вам надо нанимать "уазик". И еще приготовьте 900 грн за дневной скипасс. Такое жлобство я видел разве что на Захаре Беркуте. Ноль сервиса. Ноль комфорта. Напоминаю – владельцы Тростяна дерут 900 грн за день и используют совковое оборудование. Из вложений – вагонка, чтобы помещение для кассы построить. А требуют платить за Тростян, как за новое. Совок, бездорожье, но "Тростян резорт", – съязвил Винтонив.

На другой склон Погар туристам приходится двигаться по скользким улицам с болотом и кусками льда и пропускать машины в обе стороны.

"Проект этих улочек кто-то просто нас*ал на снегу. На гору Погар в Славском мы даже не поднимались", - раскритиковал ведущий.

Все склоны в Славске функционируют отдельно. Платить надо за каждый склон отдельно. Винтонив пояснил, что подъемники и железная дорога в городке построены еще во времена СССР, с тех пор местные ничего не меняли и просто зарабатывали на отдыхающих.

"И поэтому я хочу, чтобы в Славском ничего не менялось. Чтобы в один снежный сезон закончились туристы, которые там еще не были, и в Славское наконец никто не приехал. И тогда они друг другу скажут - слушай, а может туризм не наше? Может наше - это рубить лес? И вот теперь я даже не знаю, что хуже - плохой сервис или срубленный лес", – подытожил Винтонов.

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