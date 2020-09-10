Первый выпуск необычного бизнес-тревел-шоу «Мам, я делаю бизнес!» вышел 9 сентября.

Украинский певец, телеведущий и блогер Владимир Дантес снялся в новом авторском бизнес-тревел-шоу «Мам, я делаю бизнес!».

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Как отмечает пресс-служба проекта, по сюжету шоу, ведущий будет путешествовать по городам Украины и знакомить зрителей с уникальным украинскими стартапами, их основателями и историями. Всего в серии будет 10 выпусков, которые будут выходить на YouTube-канале Владимира Дантеса каждую среду.

В первом выпуске шоу, который вышел 9 сентября 2020 года, зрителям рассказали, как построить стартап, подать идею на Kickstarter, что такое MVP, как написать бизнес-план и о других предпринимательских секретах.

Героями дебютного выпуска стал киевский стартап Ochis, который производит первые в мире очки из кофе, инклюзивная пекарня Good Bread from Good People, а также рюкзаки с программируемыми мониторами Pix.

В следующих выпусках зрителей ждет много неожиданных и нетипичных для Украины успешных бизнесов: банановые фермы, дома из конопли, платья из пластика со дна океана, кафе с енотами и даже торты, напечатанные на 3D-принтере.

"Когда продюсер Таня Поставная пригласила меня в шоу, я обрадовался. Сегодня делают много чисто развлекательных проектов, чтобы посмеяться и все. А в "Мам, я делаю бизнес!" мы рассказываем людям, что у нас есть классные предприниматели, которые прорываются на мировой рынок, становятся первыми в своей нише или просто производят качественный и хороший продукт. У нас много талантливых ученых, айтишников, фермеров, о которых мало кто знает. Часто им мешает бюрократия, но они не выезжают за границу, а развивают свое дело в Украине. Я считаю, что это наши новые герои современности и мы точно должны знать о них", – прокомментировал Владимир Дантес.

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Автор: Марина Григоренко