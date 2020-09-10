Украинский певец, телеведущий и блогер Владимир Дантес снялся в новом авторском бизнес-тревел-шоу «Мам, я делаю бизнес!».
Читайте такжеДмитрий Комаров попробовал себя в роли китайского тореадора и посетил загадочное высокогорное племя Мяо (видео)
Как отмечает пресс-служба проекта, по сюжету шоу, ведущий будет путешествовать по городам Украины и знакомить зрителей с уникальным украинскими стартапами, их основателями и историями. Всего в серии будет 10 выпусков, которые будут выходить на YouTube-канале Владимира Дантеса каждую среду.
В первом выпуске шоу, который вышел 9 сентября 2020 года, зрителям рассказали, как построить стартап, подать идею на Kickstarter, что такое MVP, как написать бизнес-план и о других предпринимательских секретах.
Героями дебютного выпуска стал киевский стартап Ochis, который производит первые в мире очки из кофе, инклюзивная пекарня Good Bread from Good People, а также рюкзаки с программируемыми мониторами Pix.
В следующих выпусках зрителей ждет много неожиданных и нетипичных для Украины успешных бизнесов: банановые фермы, дома из конопли, платья из пластика со дна океана, кафе с енотами и даже торты, напечатанные на 3D-принтере.
"Когда продюсер Таня Поставная пригласила меня в шоу, я обрадовался. Сегодня делают много чисто развлекательных проектов, чтобы посмеяться и все. А в "Мам, я делаю бизнес!" мы рассказываем людям, что у нас есть классные предприниматели, которые прорываются на мировой рынок, становятся первыми в своей нише или просто производят качественный и хороший продукт. У нас много талантливых ученых, айтишников, фермеров, о которых мало кто знает. Часто им мешает бюрократия, но они не выезжают за границу, а развивают свое дело в Украине. Я считаю, что это наши новые герои современности и мы точно должны знать о них", – прокомментировал Владимир Дантес.
Другие новости по теме:
- Мало людей и много природы: тревел-журналист показал просторы нетуристических Фарер (фоторепортаж)
- Лучшие документальные фильмы о путешествиях
- Актер Зак Эфрон погрузится в "сознательный" туризм в новом тревел-шоу на Netflix (видео)
- Дмитрий Комаров рассекретил, что покажут в новом сезоне "Мира наизнанку" (фото, видео)
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.