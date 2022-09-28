В тот же день лавина на нижней высоте горы Манаслу убила непальского гида и ранила нескольких других альпинистов.

Американская альпинистка и лыжница Хиллари Нельсон найдена мертвой после падения с горы Манаслу в Непале, являющейся восьмой по высоте вершиной мира.

Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, что 49-летняя спортсменка сорвалась с горы 26 сентября, когда она спускалась на лыжах с вершины Манаслу высотой 8 163 метра вместе со своим партнером Джимом Моррисоном.

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Поиски Нельсон продолжались в течение двух суток, однако лишь 28 сентября спасательный вертолет нашел ее тело на южном склоне горы. Вскоре тело погибшей транспортируют в Катманду, чтобы выяснить причину смерти.

Стоит отметить, что также 26 сентября лавина на нижней высоте горы Манаслу убила непальского гида и ранила нескольких других альпинистов.

Чем известна Хиллари Нельсон

В 2012 году Хилари Нельсон стала первой женщиной, покорившей две 8000-метровые вершины за один 24-часовой подход.

В 2018 году Нельсон и его партнер Джим Моррисон совершили первый в истории лыжный спуск по "Линии мечты" с вершины Лхоцзе, которая является четвертой по высоте горой в мире и соединина с Эверестом.

За свою жизнь экстремалка приняла участие в более 40 горнолыжных экспедициях и была первопроходцем по лыжному спуску с многих горных вершин мира.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Непала решили изменить условия для восхождения на Эверест после одиннадцати трагических случаев, произошедших в течение 2019 года.