Позитивность тестирований в Украине впервые за 2020-2021 годы соответствует рекомендациям ВОЗ - менее 5%.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключает, что украинцы смогут свободно путешествовать в страны Европейского Союза уже этим летом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время заседания правительства.

По его словам, позитивность тестирований в Украине впервые за 2020-2021 годы соответствует рекомендациям ВОЗ - менее 5%.

"Это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболевания. Такой уровень тестирования и ниспадающая динамика заболеваемости могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемической ситуацией согласно критериям Евросоюза. А это в свою очередь может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом этого года", - отметил Ляшко.

Читайте такжеМАУ обновила права на полеты в Грецию: список маршрутовВ Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. 9 июня все регионы перешли к "зеленой" зоне с минимальными карантинными ограничениями – соблюдением масочного режима в общественных местах, ограничениея на количество людей во время проведения массовых мероприятий, 50% наполненности кинотеатров и перевозки пассажиров в пределах сидячих мест.

За сутки обнаружили всего 1,3 тысячи новых случаев инфицирование COVID-19. Украина среди стран мира занимает 37 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 7 позицию.

Эксперты отмечают, что за две недели смертность от COVID-19 уменьшилась почти вдвое. В то же время в официальной статистике новых выявлений растет доля обнародования давних случаев, что существенно увеличивает погрешность при прогнозировании.

Между тем в Украине уже началась массовая вакцинация граждан, которые предварительно зарегистрировались в приложении "Дія".

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Автор: Леся Лещенко