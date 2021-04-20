В Минздраве рассказали, где лучше провести отдых в этом сезоне - в зеленых зонах на территории Украины.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что из-за пандемии COVID-19 лето 2021 года будет подобным прошлогоднему. Поэтому, по его словам, людям лучше планировать отпуск в Украине, а не за границей.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", пишет Сегодня.

"У меня рекомендация на это лето – планировать отдых в нашей стране. Планировать где-то в зеленых зонах, где нет большого скопления людей", – отметил главный санврач.

Ляшко объяснил, что в этом году также далеко не все страны будут открыты для украинцев. Или же другой вариант – там могут просто закрыть оздоровительные учреждения для посещения туристов.

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Автор: Тарас Сидоржевский