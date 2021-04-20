Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что из-за пандемии COVID-19 лето 2021 года будет подобным прошлогоднему. Поэтому, по его словам, людям лучше планировать отпуск в Украине, а не за границей.
Читайте такжеУкраинский сертификат об иммунитете от COVID будет совместим с европейским - Шмыгаль
Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", пишет Сегодня.
"У меня рекомендация на это лето – планировать отдых в нашей стране. Планировать где-то в зеленых зонах, где нет большого скопления людей", – отметил главный санврач.
Ляшко объяснил, что в этом году также далеко не все страны будут открыты для украинцев. Или же другой вариант – там могут просто закрыть оздоровительные учреждения для посещения туристов.
Каратнин в Украине: другие новости:
- Третья волна эпидемии COVID-19 в Украине идет на спад - Минздрав
- Музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2022 год
- Эпидемиолог назвала две стратегии борьбы с распространением пандемий
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.