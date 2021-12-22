В BlaBlaCar и Aviasales.ua рассказали, путешествия в какие города и страны на Новый год и Рождество в этом году чаще всего бронировали украинцы.

В этом году наиболее популярными туристическими направлениями среди украинцев на новогодние праздники стали Западная Украина и Европа.

В частности, по данным онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar, на новогодние праздники уже почти полмиллиона украинцев запланировали поездки с попутчиками и на автобусах.

В целом, отмечают в компании, в первой половине 2021 года количество бронирований на платформе в Украине выросло на 18% по сравнению с докризисным 2019 годом. Среди них 1 из 5 забронированных мест – это билеты на автобусы.

"Также в этом году на новогодние праздники количество карпулинговых поездок вырастет примерно на 20%. Это связано с увеличением количества вакцинированного населения в Украине и началом пикового для платформы зимнего сезона. Также совместные поездки минимизируют количество контактов с людьми, что делает их популярными в посткарантинный период. Пик поездок ожидается на период 21-28 декабря и 3-10 января", – говорится в сообщении.

Читайте такжеЕС сократил срок действия сертификатов о вакцинации против COVID-19При этом самым популярным направлением для поездок на новогодние праздники традиционно стала Западная Украина, а топ маршрутов возглавляют Яремче и Тернополь. Всего в 2021 году количество карпулинговых поездок в эти города выросло на 30%.

В то же время, киевляне отправляются не только в Западную Украину – в новогодний период на платформе наблюдается рост запросов на 30% на путешествия в Хмельник, Староконстантинов и Ривне. При этом спрос на поездки в Одессу, Чернигов и Харьков остается стабильно высоким круглый год.

Топ 10 карпулинговых направлений на BlaBlaCar:

Киев – Тернополь

Киев – Чернигов

Киев – Черкассы

Николаев – Одесса

Луцк – Львов

Киев – Одесса

Киев – Прилуки

Ивано – Франковск-Львов

Житомир – Ривне

Львов – Тернополь

При этом автобусами украинцы больше всего пользуются между областными центрами, а также на большие дистанции. Средняя длина поездок составляет 280 км.

Топ 10 автобусных направлений на BlaBlaCar:

Киев – Одесса

Киев – Чернигов

Харьков – Запорожье

Киев – Харьков

Запорожье – Днепр

Яремче – Львов

Киев – Львов

Ровно – Львов

Днепр – Киев

Среди международных поездок в топе BlaBlaCar оказалась Варшава (Польша). Перед новогодними праздниками спрос на поездки из Польши в Украину растет на 50%. По данным платформы, в период новогодних и рождественских праздников заметно увеличивается количество проданных билетов в Украину – на 84% увеличивается спрос на поездки из Варшавы в Киев и еще на 57% больше украинцев возвращаются во Львов из Вроцлава, чем в течение года.

В то же время, по данным сервиса поиска авиабилетов Aviasales.ua, чаще всего на рождественские каникулы в этом году украинцы искали и бронировали авиабилеты в страны Европы. Также в топ-10 популярных направлений оказались ОАЭ и Шри-Ланка.

Топ 10 стран, куда летят украинцы на новогодние:

Италия – 11%

Грузия – 10%

Польша – 10%

Турция – 10%

Испания – 7%

Венгрия – 7%

Чехия – 6%

ОАЭ – 4%

Шри-Ланка – 4%

Германия – 4%

При этом первое место среди популярных городов на новогодние праздники в 2021 году занял Рим.

Топ городов, куда летят украинцы на новогодние праздники:

Рим

Тбилиси

Стамбул

Будапешт

Прага

Коломбо

Дубаи

Барселона

Милан

Варшава

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что туристам подготовили Львов, Одесса и Закарпатье на новогодние праздники.