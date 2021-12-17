Немало украинцев на зимние праздники путешествуют и отдыхают внутри страны.

Если зимние праздники вы планируете встретить не в Украине, то стоит поспешить, чтобы забронировать тур. И быть готовым выложить кругленькую сумму за путешествие.

Сколько стоит новогодний отпуск за границей, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеИталия с 16 декабря закрывается для туристов из УкраиныВ турагентствах сейчас - урожайный период, но все равно клиентов вдвое меньше, сравнивая с доковидными годами. Да и цены на праздники более кусачие, чем обычно. Самый бюджетный вариант, где провести Новый год за границей - Египет: 500 долларов с человека. Встретить этот праздник в экзотической стране будет стоить более 1 тыс. долл. с человека.

Как узнали журналисты в турагентствах, 85% украинцев выбирают теплые края на Новый год и только 15% - горнолыжные курорты. Немало путешествуют и внутри страны.

ТСН расспросила украинцев, где они встретят Новый год, оказалось, что большинство - дома.

Ранее влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал лучшие места в Европе, чтобы встретить Новый год 2022.

Топ-5 мест в Европе, чтобы встретить Новый год 2022

1. Мадейра, Португалия

2. Марбелья, Испания

3. Лондон, Англия

4. Лиссабон, Португалия

5. Тбилиси, Грузия

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Автор: Ольга Робейко