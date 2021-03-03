Парижане должны находиться дома с 18:00 до 06:00.

Парижане жалуются на строжайший в мире комендантский час, который действует в городе с января.

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Отмечается, что с приходом весны теплая и солнечная погода заставила жителей французской столицы пренебречь карантином. Сотни людей вышли погреться на берегу Сены и провести время с друзьями. О социальной дистанции на набережной забыли, поэтому полиции пришлось разгонять нарушителей.

Парижане от действия комендантского часа в отчаянии.

«Проблема в том, что нам ограничивают свободу, запрещают наши удовольствия и любовь к жизни. Нас просят работать, а потом оставаться дома», – отметил одних из местных жителей.

Комендантский час в Париже: подробности

Ограничения действуют с января.

С 18:00 до 06:00 все учреждения и заведения должны быть закрыты, а люди – находиться дома. Исключение делают только для тех, кто возвращается с работы или с учебы.

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Автор: УНИАН