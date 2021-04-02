По словам министра, дипломатия упорно работает в постоянном диалоге с Европейским Союзом, чтобы сделать новые условия для путешествий максимально доступными.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что полноценные туристические путешествия возобновятся после завершения вакцинации населения от коронавируса.

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Об этом глава МИД сказал в интервью англоязычному изданию KyivPost.

Министр отметил, что дипломатия упорно работает в постоянном диалоге с Европейским Союзом, чтобы сделать новые условия для путешествий максимально доступными.

"Но сейчас главный приоритет - это вакцинация", - подчеркнул Кулеба.

"Полноценные международные путешествия не будут возобновлены, пока вакцинация не будет завершена и пандемия не будет взята под контроль", - констатировал министр.

По словам Кулебы, Украина не является исключением, и вакцины являются до сих пор ограниченным ресурсом на глобальном уровне.

Издание отмечает, что некоторые страны стали "националистами в отношении вакцин", поскольку отменили экспорт в другие страны, пока их население не будет полностью иммунизированно.

По мнению главы МИД, это огромный вызов, но дипломатия работает упорно ради того, чтобы дружественные страны помогли Украине получить определенное количество доз и, в частности, речь идет о Польше.

"Друзья делятся средствами даже в самые темные времена. И Украина тоже имеет друзей. Мы бы хотели увидеть правление "либеральной демократии", но реальность свидетельствует о другой картине, и нам надо честно взглянуть на нее", - добавил Кулеба.

Отметим, учитывая крайне низкие темпы вакцинации в Украине очевидно, наши туристы еще не скоро смогут нормально путешествовать.

Путешествия в период пандемии

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Автор: Виталий Саенко