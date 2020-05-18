Летний сезон 2020: когда и при каких условиях в Украине откроют пляжи

Этим летом украинцы смогут погреться на солнышке на отечественных пляжах.

В рамках ослабления карантинных ограничений в Украине планируют разрешить пляжный сезон, ведь уже совсем скоро лето и пляжи стали постепенно открывать в других странах.

Когда откроют пляжи в Украине

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Позволить купаться в этом сезоне пообещал главный государственный санитарной врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, поэтому в Украине будет разрешено открыть пляжный сезон.

Также Минздрав намерен разрешить плавать в реках. Как пояснил Ляшко, в пресной воде возбудитель COVID-19 имеет возможность выживать, однако, по имеющимся данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться довольно сложно – только при близком контакте.

Пляжи во время пандемии COVID-19: условия посещения

В Министерстве здравоохранения не рекомендуют посещать пляжи пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.

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На пляже нужно будет соблюдать безопасную дистанцию – не менее 2 метра.

Кроме того, следует придерживаться правил личной гигиены: мыть руки, кашлять только в одноразовую салфетку или в локтевой сгиб.

В то же время все те, кто будет обслуживать и помогать проводить отдых на пляже, должны будут использовать маску на лице, чтобы предотвратить передачу возбудителя коронавирусной болезни.