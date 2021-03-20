Накануне в стране зарегистрировали более 26,4 тысячи новых больных COVID-19.

В Польше на три недели ввели жесткий карантин.

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С 20 марта по всей стране закрыты гостиницы, заведения культуры и спорта, а работа торговых центров ограничена, учащиеся начальной школы снова будут учиться дистанционно, сообщает Польское радио.

Ранее жесткие карантинные ограничения действовали лишь в четырех воеводствах.

Министр здравоохранения Адам Недзельский сообщил, что в среднем уровень заболеваемости COVID-19 в Польше достигает почти 48 случаев на 100 тысяч человек. Он подчеркнул, что в большинстве случаев преобладает так называемый «британский» штамм коронавируса.

Министр призвал работодателей максимально перевести работников на дистанционную работу.

Недзельский также предостерег, что, в случае ухудшения эпидемической ситуации, власти введут полный локдаун.

Министерство здравоохранения Польши сегодня сообщил, что 19 марта в стране было зарегистрировано 26 тыс. 405 новых случаев COVID-19.

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Автор: Виктория Токарева