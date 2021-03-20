В Польше на три недели ввели жесткий карантин.
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С 20 марта по всей стране закрыты гостиницы, заведения культуры и спорта, а работа торговых центров ограничена, учащиеся начальной школы снова будут учиться дистанционно, сообщает Польское радио.
Ранее жесткие карантинные ограничения действовали лишь в четырех воеводствах.
Министр здравоохранения Адам Недзельский сообщил, что в среднем уровень заболеваемости COVID-19 в Польше достигает почти 48 случаев на 100 тысяч человек. Он подчеркнул, что в большинстве случаев преобладает так называемый «британский» штамм коронавируса.
Министр призвал работодателей максимально перевести работников на дистанционную работу.
Недзельский также предостерег, что, в случае ухудшения эпидемической ситуации, власти введут полный локдаун.
Министерство здравоохранения Польши сегодня сообщил, что 19 марта в стране было зарегистрировано 26 тыс. 405 новых случаев COVID-19.
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