Журналисты выяснили, сколько денег потерял туристический Львов из-за карантина (видео)

За время карантина в апреле львовский бюджет недополучил 70 миллионов гривень, а в мае прогнозируется 100 миллионов.

Львов на карантине словно город в параллельной реальности: пустые улицы, закрытые кафе и никаких экскурсий.

Сколько же теряет столица украинского туризма рассказали журналисты программы "Гроші".

"Озолачивают" Львов гостиницы, кафе и фестивали - это десятки тысяч рабочих мест, которые сейчас заморожены. Город за предыдущий год получил не менее 17 миллиардов гривень от гостей.

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По словам заместителя городского головы по развитию Андрея Москаленко, в прошлом году во Львов приехало около 2,5 миллиона гостей. "В среднем один гость находится около трех дней, и средние расходы для малого и среднего бизнеса - это около 400 долларов с одного гостя", - говорит он.

За время карантина в апреле львовский бюджет недополучил 70 миллионов гривень, а в мае прогнозируется 100 миллионов.

Из более сотни отелей во время карантина работают не более десяти. Конференции и бизнес-встречи - одно из основных направлений львовского туризма, который приносил миллионы.

Несмотря на закрытые границы, вполне вероятно, что популярным станет внутренний туризм, поэтому львовяне ждут украинских гостей.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как коронавирус повлияет на туристический сезон 2020.