В Грузии рассматривают возможности открытия границ и для украинцев при условии предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Грузия готовится смягчить коронавирусные правила въезда, чтобы допускать украинских туристов.

Читайте такжеГрузия разрешит въезд всем, кто будет привит от коронавирусаОб этом "Европейской правде"стало известно из собственных источников. "Грузинское правительство планирует ввести отдельные правила, которые позволят въезд также нашим гражданам. Есть даже надежда, что это произойдет уже в марте", - говорится в материале.

По данным источников издания, в Грузии рассматривают возможности открытия границ и для украинцев при условии предоставления негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Сейчас аэропорт Тбилиси открыли для граждан нескольких самых безопасных стран ЕС, а также для всех иностранцев, вакцинированных от COVID-19, в том числе "Спутником V", которым делают прививки в РФ.

"Ситуация, при которой Грузия будет пускать россиян, но не будет пускать украинцев, будет выглядеть неправильно", - заявил изданию собеседник, близкий к правительственным кругам.

Поэтому если в Грузии не будет резкого скачка заболеваемости, грузинское правительство планирует рассмотреть вопрос допуска украинцев в марте.

Грузия сохраняла границы закрытыми весь прошлый год, пытаясь уберечься от пандемии. Для страны, где доля доходов от туризма только по официальным данным достигает почти 20% ВВП, эта ошибка была болезненной, и повторять ее там не планируют, говорится в материале издания.

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Автор: УНИАН