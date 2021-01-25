Также МАУ приняла решение поставить дополнительный рейс Киев - Тель-Авив - Киев.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) предупреждает о возможных изменениях в расписании рейсов Киев - Тель-Авив - Киев, запланированных на 25 и 26 января, в связи с принятым Израилем решением о закрытии с 26 по 31 января Международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщает, что с 26.01 по 31.01 правительством Израиля принято решение о закрытии аэропорта Тель-Авив имени Бен-Гуриона. Возможны изменения в расписании рейсов МАУ PS 777/778 25.01 и 26.01 в связи с необходимостью вылететь из аэропорта Тель-Авива до 00:00 часов 26.01.», - сказано в сообщении.

Компания просит пассажиров внимательно следить за расписанием рейсов на сайте аэропортов «Борисполь» (KBP) и «Бен-Гурион» (TLV).

Также пресс-служба сообщила, что, учитывая спрос среди пассажиров, МАУ приняла решение поставить дополнительный рейс Киев - Тель-Авив - Киев.

«Рейс будет доступен в системе сразу после получения слотов», - сказано в сообщении.

Закрытие Израиля с 26 по 31 января 2021 года

24 января правительство Израиля приняло решение закрыть аэропорт Бен-Гурион для прибывающих и вылетающих рейсов с 26 по 31 января в связи с мерами, принимаемыми для борьбы с эпидемией коронавируса в стране.

Власти Израиля изменили правила въезда на территорию страны из-за ситуации с распространением коронавируса. Отныне всех пассажиров международных авиакомпаний обяжут предъявить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой на рейс в страну

Сейчас в Израиле активно проходит вакцинация населения от COVID-19. Он стал одной из первых стран в мире, которая начала вакцинацию от COVID-19 подростков.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

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Автор: Павел Степанец