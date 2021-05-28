С точки зрения гигиены и качества такое обслуживание имеет свои преимущества.

Изменения в привычный формат питания "все включено" в ресторанах турецких отелей могут остаться и после пандемии коронавируса.

Об этом заявил мэр курортного города Бодрум Ахмет Арас.

По его словам, речь идет о нововведении, которое есть в большинстве ресторанов курортных отелей, и которое предусматривает, что гости не сами накладывают себе блюда, а это за них делают специальные официанты.

"Думаю, система и дальше будет работать по тому же принципу", - отметил чиновник и добавил, что это может создать дополнительные трудности для персонала отеля. Однако с точки зрения гигиены и качества такое обслуживание имеет свои преимущества, подчеркнул Арас, передает silkway.news.

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Автор: Ирина Погорелая