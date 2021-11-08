С 1 декабря в Грузии без "зеленого паспорта" нельзя будет посещать рестораны, развлекательные центры, кинотеатры, музеи, концертные залы, казино и прочие общественные места.

В Грузии с 1 декабря 2021 года будет введена система "зеленых пропусков" для посещения ряда объектов.

Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает "Эхо Кавказа".

"С 1 декабря граждане смогут посещать различные объекты только по принципу "зеленого паспорта". Это – объекты питания, развлекательные центры, развлекательные объекты, кинотеатры, оперные театры, музеи, концертные залы, казино и т.д.", – отметил Гарибашвили.

В частности, "зеленый" статус получат:

полностью вакцинированные граждане

переболевшие коронавирусом

сдавшие ПЦР-тест (за последние 72 часа), или экспресс-тест на антиген (за последние 24 часа)

Требование относительно "зеленого паспорта" будет распространяться как на жителей Грузии, так и на туристов старше 18 лет.

В то же время, новые правила будут касаться только гостей объектов, а не на людей, которые там работают.

Правила въезда в Грузию для граждан Украины

Путешественникам, вакцинированным против COVID-19 во время путешествия воздушным транспортом, необходимо предоставить Международное свидетельство о вакцинации. После последней прививки курса должно пройти 14 дней. Грузия пока не признает украинские документы в приложении "Дія" или с портала "Дія" с QR-code, потому вам понадобится "желтый сертификат".

Читайте такжеВ МИД объяснили, при каких условиях украинцы смогут путешествовать в ЕС после исключения Украины из "зеленого списка"При пересечении сухопутной и морской границы Грузии в дополнение к сертификту вакцинации путешественнику необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

Невакцинированным туристам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до поездки в Грузию. В таком случае, на 3-й день пребывания в стране необходимо пройти еще одно ПЦР-тестирование за свой счет. Тест на антиген не является основанием для въезда в Грузию.

Дети до 10 лет освобождаются от выполнения этих условий.

Кроме того, перед пересечением границы Грузии необходимо заполнить специальную анкету, указав истории поездок за последние 14 дней и контактные данные.

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Автор: Марина Григоренко