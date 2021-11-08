В Грузии с 1 декабря 2021 года будет введена система "зеленых пропусков" для посещения ряда объектов.
Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает "Эхо Кавказа".
"С 1 декабря граждане смогут посещать различные объекты только по принципу "зеленого паспорта". Это – объекты питания, развлекательные центры, развлекательные объекты, кинотеатры, оперные театры, музеи, концертные залы, казино и т.д.", – отметил Гарибашвили.
В частности, "зеленый" статус получат:
- полностью вакцинированные граждане
- переболевшие коронавирусом
- сдавшие ПЦР-тест (за последние 72 часа), или экспресс-тест на антиген (за последние 24 часа)
Требование относительно "зеленого паспорта" будет распространяться как на жителей Грузии, так и на туристов старше 18 лет.
В то же время, новые правила будут касаться только гостей объектов, а не на людей, которые там работают.
Правила въезда в Грузию для граждан Украины
Путешественникам, вакцинированным против COVID-19 во время путешествия воздушным транспортом, необходимо предоставить Международное свидетельство о вакцинации. После последней прививки курса должно пройти 14 дней. Грузия пока не признает украинские документы в приложении "Дія" или с портала "Дія" с QR-code, потому вам понадобится "желтый сертификат".
Читайте такжеВ МИД объяснили, при каких условиях украинцы смогут путешествовать в ЕС после исключения Украины из "зеленого списка"При пересечении сухопутной и морской границы Грузии в дополнение к сертификту вакцинации путешественнику необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.
Невакцинированным туристам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до поездки в Грузию. В таком случае, на 3-й день пребывания в стране необходимо пройти еще одно ПЦР-тестирование за свой счет. Тест на антиген не является основанием для въезда в Грузию.
Дети до 10 лет освобождаются от выполнения этих условий.
Кроме того, перед пересечением границы Грузии необходимо заполнить специальную анкету, указав истории поездок за последние 14 дней и контактные данные.