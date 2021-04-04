В связи со сложной ситуацией с COVID-19 Греция заявила о продлении ограничений на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные – до 19 апреля.
Об этом пишет «Европейская правда».
Правила въезда в Грецию: ограничения
Читайте такжеХорватия разрешит въезд туристам из Украины: названы условияПассажиры, летящие в Грецию, должны за 72 часа до прибытия пройти ПЦР-тест и случайное тестирование на COVID-19 - по прибытию.
После этого все иностранные путешественники еще семь дней находятся на карантине.
Израильским путешественникам, которые привились за две недели до путешествия, карантин проходить не придется.
Карантин в Греции
С момента начала пандемии в Греции зарегистрировали более 273 тысячи случаев и чуть более 8 тысяч 300 смертей.
На данный момент в стране закрыты школы, рестораны и магазины второстепенной торговли. Но с понедельника власти планируют разрешить небольшим магазинам открыться, а средние школы, как ожидается, возобновят занятия позже в этом месяце.
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