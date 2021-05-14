Правительство Греции пока не разрешило украинским туристам въезд в страну.
Читайте такжеГермания ослабила правила въезда в страну - СМИОб этом сообщает Посольство Украины в Греции в Facebook.
"По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческим правительством относительно въезда граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято!" - говорится в сообщении.
Также сказано, что новости об изменении режима въезда граждан Украины в Грецию будут безотлагательно обнародованы посольством.
Сегодня сообщалось, что Греция официально открыла туристический сезон, объявив о многомиллионной рекламной кампании, направленной на спасение важнейшего экономического сектора.
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