Посольство Украины обещает немедленно сообщить, если греческие власти изменят режим въезда для украинцев.

Правительство Греции пока не разрешило украинским туристам въезд в страну.

Читайте такжеГермания ослабила правила въезда в страну - СМИОб этом сообщает Посольство Украины в Греции в Facebook.

"По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческим правительством относительно въезда граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято!" - говорится в сообщении.

Также сказано, что новости об изменении режима въезда граждан Украины в Грецию будут безотлагательно обнародованы посольством.

Сегодня сообщалось, что Греция официально открыла туристический сезон, объявив о многомиллионной рекламной кампании, направленной на спасение важнейшего экономического сектора.

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Автор: Виталий Саенко