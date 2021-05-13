Лица, которые были полностью вакцинированы от коронавируса признанными в ЕС вакцинами или переболевшие COVID-19, во время въезда в Германию больше не должны уходить на карантин и сдавать тест.

В Германии с сегодняшнего дня ослабили правила въезда в страну.

Читайте такжеНа Эвересте погибли двое альпинистов: они ослепли и были истощеныКак сообщает DW, отныне лица, получившие полные прививки признанными в ЕС вакцинами (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson) или переболевшие COVID-19, больше не должны при въезде в страну идти на карантин и сдавать тест на коронавирус.

Впрочем, исключение сделано для путешественников, прибывающих в Германию из стран с высоким уровнем распространения новых, более заразных штаммов вируса.

От обязательного карантина освобождены также те, кто прибывает из регионов с показателем заболеваемости от 50 до 200 случаев за семь последних дней в расчете на 100 000 населения. Они, однако, обязаны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Те же, кто прибывает из регионов высокого риска, должны, как и раньше, пойти на карантин и через пять дней сделать тест.

Исключение из карантинных правил сделано также для тех, кто ежедневно пересекает границу, чтобы добраться на работу, для семейных, а также коротких визитов до 24 часов. Между Баварией и Австрией с 13 мая также возможно "малое приграничное движение", в рамках которого жители немецкой земли без карантина могут посетить Австрию, например, чтобы скупиться или навестить родственников.

В то же время полиция Германии предупредила, что преступники уже начали продавать документы, которые якобы доказывают наличие прививок против коронавируса, пишет "Европейская правда".

Потенциально зараженные лица могут воспользоваться подделками.

"Проблема существует уже сегодня и будет оставаться проблемой еще некоторое время, поскольку полная вакцинация будет связана либо с освобождением от основных ограничений прав, либо с преимуществами относительно въезда или выезда", - сказал председатель Федерации немецких детективов Себастьян Фидлер.

По его словам, эта проблема не учитывалась, когда политики ввели послабления для части населения.

"Я считаю проблему поддельных паспортов прививок типичным примером нового явления, которое можно было легко предсказать", - сказал он.

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Автор: Леся Лещенко