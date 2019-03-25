Porsche может ввести ограничение на перепродажу своих авто

В компании отметили, что такая схема может применяться при продаже автомобилей лимитированной серии, которые часто клиенты покупают и сразу же перепродают, зарабатывая на этом.

Компания Porsche рассматривает возможность введения ограничения на перепродажу своих автомобилей. Читайте такжеPorsche представил новый кроссовер Cayenne Coupe (фото, видео) Об этом сообщил председатель правления немецкого автопроизводителя Оливер Блуме, передает Autocar. «Мы не исключаем перехода к сделкам такого рода, которые запрещали бы перепродажу автомобиля на какой-то промежуток времени. Это одно из решений проблем с перепродажей машин», — пояснил господин Блуме. В Porsche отметили, что такая схема может применяться при продаже автомобилей лимитированной серии, которые часто клиенты покупают и сразу же перепродают, зарабатывая на этом. С подобными ситуациями марка столкнулась при выводе на рынок Boxster Spyder, 911 R и 911 GT.

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