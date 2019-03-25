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Porsche может ввести ограничение на перепродажу своих авто

09:25, 25 марта 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщил председатель правления немецкого автопроизводителя Оливер Блуме, передает Autocar.

«Мы не исключаем перехода к сделкам такого рода, которые запрещали бы перепродажу автомобиля на какой-то промежуток времени. Это одно из решений проблем с перепродажей машин», — пояснил господин Блуме.

В Porsche отметили, что такая схема может применяться при продаже автомобилей лимитированной серии, которые часто клиенты покупают и сразу же перепродают, зарабатывая на этом. С подобными ситуациями марка столкнулась при выводе на рынок Boxster Spyder, 911 R и 911 GT.

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Теги: #автомобиль#Porsche