Под Киевом стартовал фестиваль воздушных шаров (видео)

Воздухоплаватели собрались на ежегодный фестиваль.

В Киевской области воздухоплаватели собрались на ежегодный фестиваль. В течение трех суток, дважды в день, сразу после восхода солнца и вечером, стартуют десятки огромных ярких воздушных шаров.

Запуском 20 аэростатов под Киевом стартовал семейный фестиваль воздушных шаров с названием "Мама, я дома". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Огромные шары здесь имеют названия. Воробей получил свое название за серый цвет и маневренность в воздухе. Рядом с ним набирал теплый воздух Валерчик, чуть дальше - Вивальди, Сердечко и еще двадцать ярких аэростатов. Один за одним они взлетали в небо.

Читайте такжеЭкстремалы выходят с карантина: как возобновляют полеты воздушных шаров и прыжки с парашютом (видео)

Воздушные шары очень капризны к погоде. Сильный ветер или дождь сразу включают красный свет для воздухоплавателей. Дневная жара тоже мешает комфортному взлету из-за сильного теплового потока.

Поэтому во всем мире шары летают на рассвете или закате солнца. Картина пейзажей в это время наиболее впечатляющая.

Единственный минус - никто не знает место приземления аэростата.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.