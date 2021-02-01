Гостей мероприятия ожидает более 30 иллюминационных локаций.

В Киеве на Певческом поле 12 февраля откроется фестиваль гигантских китайских фонарей.

Читайте такжеЕС продлил ограничения на пересечение своих границ для украинцевОб этом городская госадминистрация сообщает со ссылкой на организатора мероприятия - компанию-оператора Певческого поля Grand Event.

Гостей ждет более 30 иллюминационных локаций. Как отмечается, каждая инсталляция символизирует древнюю китайскую народную сказку или легенду.

Также на Певческом поле будут работать аттракционы для взрослых и детей, будут проходить мастер-классы и другие развлечения, в выходные дни будут представлены шоу-программа и Fire show.

Фестиваль продлится по 28 марта 2021 года. Посетить его можно будет ежедневно с 17:00 до 22:00. Вход платный.

Фестиваль гигантских китайских фонарей

В 2019 году на столичном Певческом поле прошел новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей.

Более 30 новых гигантских фигур “Легенды Поднебесной” приехали из Англии и Китая.

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Автор: Инна Андалицкая