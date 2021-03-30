В Индии проходит одно из самых масштабных событий года – фестиваль красок Холи.
Граждане пачкают друг друга красками, осыпают лепестками цветов, а женщины бьют мужчин палками, пишет India.com.
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Некоторые участники происходящего собирались в северном городе Варанаси возле Ганга, осыпали друг друга пеплом, танцевали под мелодии религиозных песнопений.
10-дневный фестиваль красок празднуется весной и у него – мифологический подтекст: победа добра над злом. Также праздник связывают с вечной любовью индуистского божества Кришны и буйством красок.
В празднике приняли участие миллионы индусов без соблюдения карантинных правил, хотя сама страна пока лидирует по количеству инфицированных коронавирусом в мире. Из-за наплыва больных и низкого старта вакцинации Индия даже заморозила миллионы доз вакцины собственного производства, предназначенных по заказу COVAX для бедных стран.
В то же время чиновники страны на время празднования фестиваля воздержались от упоминаний о действующем карантине и просто приветствовали людей, желая им счастья и радости.
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