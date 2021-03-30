Тем временем Индия заморозила миллионы доз вакцины от COVID-19 для бедных стран, чтобы вакцинировать свое население.

В Индии проходит одно из самых масштабных событий года – фестиваль красок Холи.

Граждане пачкают друг друга красками, осыпают лепестками цветов, а женщины бьют мужчин палками, пишет India.com.

Читайте такжеВ Кении в возрасте 99 лет умерла бабушка Барака Обамы

Некоторые участники происходящего собирались в северном городе Варанаси возле Ганга, осыпали друг друга пеплом, танцевали под мелодии религиозных песнопений.

10-дневный фестиваль красок празднуется весной и у него – мифологический подтекст: победа добра над злом. Также праздник связывают с вечной любовью индуистского божества Кришны и буйством красок.

В празднике приняли участие миллионы индусов без соблюдения карантинных правил, хотя сама страна пока лидирует по количеству инфицированных коронавирусом в мире. Из-за наплыва больных и низкого старта вакцинации Индия даже заморозила миллионы доз вакцины собственного производства, предназначенных по заказу COVAX для бедных стран.

В то же время чиновники страны на время празднования фестиваля воздержались от упоминаний о действующем карантине и просто приветствовали людей, желая им счастья и радости.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Яна Ставская