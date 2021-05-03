Граждане третьих стран должны быть привиты вакцинами, разрешенными к применению в ЕС или сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения.

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые вакцинировались от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.

Соответствующее решение о смягчении текущих ограничений было принято впервые с начала пандемии.

«Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с ненасущными целями не только лицам, прибывающим из стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией, а также тем, кто получил все рекомендованные дозы вакцин, разрешенных в ЕС. Разрешение также может быть распространено на вакцины, которые были сертифицированы ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", - говорится в сообщении.

Государства-члены должны разрешить въезд на свои территории людям, которые за 14 дней до прибытия получили по крайней мере последнюю рекомендованную дозу вакцины, разрешенной к применению в ЕС.

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Теперь Совет ЕС должен рассмотреть предложение Еврокомиссии.

Важно, что Еврокомиссия может только давать рекомендации в сфере пересечения границ. Государства-члены определяют правила въезда самостоятельно.

Паспорта вакцинации: что известно

Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который должен способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.

Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Евросоюзе до июня этого года.

При этом Всемирная организация здравоохранения выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.

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Авторы: Ольга Робейко, Анна Бредихина