Спецрейсом из Таиланда вернулись 269 украинцев, а вот тайцы не спешат домой

Около 200 тайских граждан оказались закрытыми в украинских городах после введения карантина.

В ночь на 14 мая специальный рейс компании МАУ по маршруту Бангкок-Киев доставил домой еще 269 украинцев. Среди пассажиров также были 9 младенцев и 5 иностранных граждан.

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Как сообщили в Посольстве Королевства Таиланд в Восточной Европе, путешественники, которые отправились на отдых в Таиланд и остались там закрытыми во время объявления карантина, добирались до международного аэропорта «Суварнабхуми» с островов Пхукет, Самуи и Пханган.

После путешествия те, кто дал согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома», могут проходить 14-дневный карантин по месту жительства или будут подлежать госпитализации в определенных заведениях обсервации на такой же период.

Ожидается, что обратным рейсом домой должны вернуться граждане Таиланда, которые сейчас находятся в Украине, но вероятность и дата рейса неизвестны. Около 200 тайских граждан оказались закрытыми в украинских городах. Большинство из них – это мастера тайского массажа, которые работали в местных салонах до объявления национального карантина.

Примечательно, что акция помощи, которую провели Посольство Королевства Таиланд в Восточной Европе и Туристическое Управление Таиланда в Киеве, обнаружила, что большинство респондентов пока планирует оставаться в Украине и надеются продолжать профессиональную деятельность в ближайшее время. Сейчас ТАТ помогает тайским жителям доставкой продуктовых наборов.

"Мы рады были приобщиться к помощи тайским гражданам в Киеве, Харькове и Львове. Ведь мы знаем, что тайское правительство и местные жители также заботятся об украинцах, которые остались на карантине в Стране Улыбок", - заявил глава представительства ТАТ в Киеве Николас Димитров.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в конце марта, после введения карантина в Украине и остановки пассажирского авиасообщения, около 2 тысяч украинских туристов оказались заблокированными в Таиланде. Постепенно большая часть из них смогли вернуться в Украину.

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