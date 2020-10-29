Кандидаты на участие в программе GTI, по которой можно перебраться на ПМЖ в Австралию, должны подтвердить свои достижения, признанные на международном уровне и применимые к Австралии.

Австралия троекратно увеличила квоту на получение постоянного места жительства (ПМЖ) для талантливых предпринимателей и бизнесменов.

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Как сообщает пресс-служба компании Henley & Partners, занимающейся вопросами гражданства, в начале октября австралийское правительство приняло бюджет на 2020-2021 годы. Одна из статей бюджета – привлечение в страну профессионалов из семи перспективных областей для роста экономики и обеспечения технологического прорыва в индустриях будущего.

Троекратное увеличение мест утверждено по программе Global Talent Program (GTI) с 5 000 заявителей в прошлом году до 15 000 в этом году.

Программа GTI нацелена на топ-менеджеров, бизнесменов с опытом, предпринимателей и профессионалов, которые хотят постоянно работать и жить в Австралии. Правительство заинтересовано в международных талантливых кадрах из семи перспективных областей: агротех, финтех, медтех, передовые производственные и космические технологии, энергетика и добыча, информационная безопасность, квантовая информатика, информационно-коммуникационные технологии (ICT).

Кандидаты на участие в программе GTI должны подтвердить свои достижения, признанные на международном уровне и применимые к Австралии.

Особенности программы

Нет возрастного ценза.

Возможность получить ПМЖ Австралии за 6 недель.

Нет необходимости приезжать в Австралию для получения ПМЖ (удаленная процедура).

Нет требований к знанию английского языка.

С ПМЖ Австралии можно жить в Новой Зеландии.

Профиль потенциального кандидата на участие в программе GTI в Австралии

Успешный бизнесмен, предприниматель или руководитель высшего звена.

(Со)основатель какого-либо всемирно признанного продукта, сервиса или компании.

У вас есть четкий план по тому, чем вы планируете заниматься в Австралии.

Ваш доход составляет не менее EUR 95 000 в год.

У вас нет серьезных проблем со здоровьем.

«Вопреки существующему мнению, что инвестиционные программы запускают только страны, испытывающие экономические трудности, большинство стран Большой двадцатки предлагают механизм для привлечения иностранных инвестиций в обмен на право проживания. 60% стран-членов ЕС предлагают программы инвестиционной миграции. Развитые экономики разрабатывают и реализуют эти программы по тем же причинам, что и развивающиеся страны - для привлечения иностранного капитала, навыков и знаний для стимулирования своей внутренней экономики», - отмечает партнер компании Henley & Partners Switzerland AG Питер Крумменахер.

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Автор: Марина Григоренко