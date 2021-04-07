Поезда будут курсировать с остановками на станциях Пидзамче, Броды, Дубно и Здолбунов.

Филиал «Львовская железная дорога» акционерной компании «Укрзализныця» с 9 апреля восстанавливает движение региональных поездов Львов - Ривне.

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Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что поезда будут курсировать с остановками на станциях Пидзамче, Броды, Дубно и Здолбунов.

В частности, поезд №804/803 сообщением Ривне - Львов будет отправляться из Ривного в 06:45, Здолбунова - 06:58-07:00, Дубно - 07:32-07:34, Брод - 08:16-08:18, Пидзамче - 09:22-09:23 и прибывать во Львов в 09:35.

Поезд №806/805 сообщением Львов - Ривне будет отправляться из Львова в 16:31, Пидзамче - 16:41-16:42, Брод - 17:44-17:46, Дубно - 18:26-18:28, Здолбунова - 19:01-19:03 и прибывать в Ривне в 19:16.

К слову, в Дубно можна посетить довольно интересную туристическую локацию - заброшенный Таракановский форт, подробнее о котором можно прочитать в нашем большом материале.

Планы «Укрзализныци» на 2021 год

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец