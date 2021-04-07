Филиал «Львовская железная дорога» акционерной компании «Укрзализныця» с 9 апреля восстанавливает движение региональных поездов Львов - Ривне.
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Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
Отмечается, что поезда будут курсировать с остановками на станциях Пидзамче, Броды, Дубно и Здолбунов.
В частности, поезд №804/803 сообщением Ривне - Львов будет отправляться из Ривного в 06:45, Здолбунова - 06:58-07:00, Дубно - 07:32-07:34, Брод - 08:16-08:18, Пидзамче - 09:22-09:23 и прибывать во Львов в 09:35.
Поезд №806/805 сообщением Львов - Ривне будет отправляться из Львова в 16:31, Пидзамче - 16:41-16:42, Брод - 17:44-17:46, Дубно - 18:26-18:28, Здолбунова - 19:01-19:03 и прибывать в Ривне в 19:16.
К слову, в Дубно можна посетить довольно интересную туристическую локацию - заброшенный Таракановский форт, подробнее о котором можно прочитать в нашем большом материале.
Планы «Укрзализныци» на 2021 год
- В летний сезон «Укрзализныця» готова запустить не менее 30 поездов в популярных направлениях.
- В частности, «Укрзализныця» решила продлить курсирование скоростного поезда «Интерсити+» сообщением Киев - Славское («Лыжный экспресс») на летний сезон, переименовав его в «Бойкивский экспресс».
- 17 марта 2021 года «Укрзализныця» презентовала обновленное питание в поездах «Интерсити».
- Одновременно компания планирует в 2021 году увеличивать тариф на пассажирские перевозки на 2% ежемесячно, начиная с марта.
Справка УНИАН. «Укрзализныця» является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
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